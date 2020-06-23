В Ленинградской области арестовали экс-депутата за стрельбу по лодке с людьми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Илья Русинов, задержанный за стрельбу из карабина по лодке с семьей в Ленинградской области, арестован на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в областном следственном управлении СК РФ.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала представитель ведомства.

По данным СК, в минувшие выходные в Приозерском районе Ленинградской области задержали мужчину, который открыл огонь по лодке с людьми, которая подплыла к его участку на берегу озера. В результате стрельбы пострадала женщина, ее госпитализировали. По информации главка МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанный - исполнительный директор коммерческой фирмы, оружие и боеприпасы у него изъяли. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, прокуратура Ленинградской области поставила ход его расследования на контроль.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что задержанного зовут Илья Русинов. С 2015 года Русинов был депутатом от "Единой России" в муниципальном образовании Измайловское в Петербурге. В 2019 году в очередных выборах муниципальных депутатов он не участвовал.

В петербургском отделении "Единой России" сообщали, что из-за возбуждения дела в отношении Русинова, его членство в партии будет приостановлено.