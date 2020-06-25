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Жителям Чечни восстановили отключенное из-за непогоды электроснабжение

Ранее без света остались более 75 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты полностью восстановили электроснабжение в Чечне, где более 75 тыс. человек остались без света из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе "Чеченэнерго".

"Из-за непогоды временно без энергоснабжения оставалась часть жителей города Грозного и нескольких населенных пунктов Чеченской Республики. Несмотря на то, что мероприятия были затруднены темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями, энергетики не прекращали работы до полного восстановления энергоснабжения", - отметили в пресс-службе.

На восстановительные работы были мобилизованы 96 специалистов в составе 32 бригад с привлечением 32 единиц спецтехники. Среднее время отключения составило 47 минут.

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