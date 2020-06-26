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СК просит заочно арестовать журналиста Муждабаева по делу о призывах к терроризму

Ранее он был объявлен в международный розыск
Айдер Муждабаев Артем Коротаев/ТАСС
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Айдер Муждабаев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать заочно объявленного в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в пятницу.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого Муждабаева", - сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили ТАСС, что Главным следственным управлением СК РФ заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируется совершение с использованием интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Муждабаев объявлен в международный розыск.

По данным СК, журналист разместил на своей странице в Facebook два материала с призывами к насилию и захвату россиян на территории Украины для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова.

Муждабаев начинал карьеру журналиста в печатных изданиях Тамбова. С 1998 года он работал в газете "Московский комсомолец", с 2008 года состоял в должности заместителя главного редактора. В 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность заместителя генерального директора украинского телеканала ATR.

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