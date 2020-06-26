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Следователи возбудили дело после нападения собаки на девочку в Набережных Челнах

Собака укусила ребенка за подбородок

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на девочку в Набережных Челнах, ребенка прооперировали. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану.

Утром 25 июня 11-летняя девочка возвращалась домой из поликлиники. Возле остановки к ней подбежала собака и укусила за подбородок. Ребенок потерял сознание. Как уточнили в пресс-службе ведомства, хозяйка собаки вызвала бригаду скорой помощи и позвонила родителям потерпевшей.

"По предварительным данным, женщина гуляла с собакой породы американская акита без поводка. Кроме того, на ней не было намордника", - говорится в сообщении.

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