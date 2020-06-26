Премьер-министр Великобритании выразил соболезнования родным жертв нападения в Глазго

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании выразил соболезнования родным и близким жертв нападения, произошедшего в пятницу днем в центре шотландского Глазго. Заявление премьер-министра было размещено на его странице в Twitter.

"Глубоко опечален ужасающим инцидентом в Глазго. Мои мысли сейчас с жертвами и членами их семей. Спасибо отважным сотрудникам экстренных служб", - написал Джонсон.

К настоящему моменту информация о происшествии неполна. Как сообщил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон, в ходе инцидента был ранен сотрудник правоохранительных органов, который сейчас находится в больнице. Подозреваемый в совершении нападения мужчина застрелен полицией, ситуация находится под контролем. В полиции также считают, что преступник действовал один и не разыскивают его возможных сообщников.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, неизвестный напал с холодным оружием на людей на территории гостиницы "Парк инн" в оживленной центральной части Глазго. Сообщается, что в последнее время в гостинице селили просителей убежища, ожидающих решения властей Великобритании. Поступают сообщения как минимум о шести пострадавших.

На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи, работают вооруженные сотрудники полиции. На некоторых из них костюмы химзащиты. Место происшествия оцеплено, жителям близлежащих зданий рекомендовано их покинуть.