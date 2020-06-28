Полицейский оказался среди пострадавших в обстреле машины в Ингушетии

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В селе Сурхахи обстрелян автомобиль. Ведется розыск преступников В селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии 27 июня 2020 года примерно в 23 часа 30 минут неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль с местными жителями. Водитель расстрелянного автомобиля получил пулевые ранения. Пассажиром в автомобиле был сержант полиции, находящийся на больничном с мая 2020 года. Он также получил пулевые ранения. Пострадавшие помещены в больницу в городе Назрани. Поврежденный автомобиль доставлен в отдел МВД по Назрановскому району. Для розыска нападавших был введен план «Сирена». На место происшествия прибыли сотрудники и руководство МВД по Республике Ингушетия, следственно-оперативная группа, руководство и сотрудники отдела МВД по Назрановскому району, а также сотрудники прокуратуры по Республике Ингушетия и Следственного управления Следственного комитета по Республике Ингушетия. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск преступников.