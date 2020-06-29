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СК проводит проверку по факту взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы

Причиной инцидента могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту взрыва в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы.

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Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Москве, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

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