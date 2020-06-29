Пункт временного пребывания организован для пострадавших в результате взрыва в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Москвы организовали для жильцов дома на улице Проходчиков, где произошел взрыв и пожар, пункт временного размещения в соседнем образовательном учреждении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа.

Что известно о взрыве в квартире на северо-востоке Москвы

В 13:19 в МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: ул. Проходчиков, д. 3. Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме на третьем этаже. Здание 1961 года постройки, дом газифицирован. Техническое обследование газового оборудования и приборов проведено силами Мосгаза в декабре 2019 года, замечаний не выявлено. Сразу после поступления информации о возгорании на место прибыла аварийная бригада Мосгаза и в целях безопасности отключила дом от газоснабжения.

"Площадь пожара составила 150 кв. м, он охватил четыре квартиры. Пожар был потушен в течение 40 минут. Для тушения пожара было задействовано 42 пожарных и 14 единиц техники <…> Для пострадавших развернут пункт временного пребывания в соседнем образовательном учреждении", - сказали в пресс-службе

Там уточнили, что всего спасено семь человек, трем из них понадобилась медицинская помощь. Погибших нет. В настоящий момент потребность во временном размещении выразили 11 человек.

Информация будет уточняться по мере завершению работ по ликвидации последствий пожара. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Сразу после завершения работ по ликвидации последствий пожара и необходимых следственных действий коммунальные службы района приступят к восстановительным работам.

Согласно открытым данным, недалеко от места происшествия находится лицей информационных технологий № 1537.