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Подозреваемого в подготовке теракта во Владикавказе арестовали

Мужчина рассматривал в качестве объектов для организации теракта мэрию Владикавказа и Верховный суд республики
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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемого в подготовке теракта во Владикавказе, арестовали. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии.

"Он арестован", - сказал собеседник агентства. Также он уточнил, что мужчина признал свою вину и сообщил, что в качестве объектов для нападения рассматривал мэрию Владикавказа и Верховный суд республики.

' ЦОС ФСБ/ТАСС'

​​​​​Ранее ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ о задержании во Владикавказе готовившего взрыв сторонника ИГ. Это гражданин России 1990 года рождения, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра. В оборудованном им тайнике найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, также обнаружена его электронная переписка с находящимися за рубежом членами ИГ.

В новость внесены изменения (10:51 мск) - добавлены подробности во втором абзаце.

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РоссияСеверная Осетия
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