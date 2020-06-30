ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемого в подготовке теракта во Владикавказе, арестовали. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии.

"Он арестован", - сказал собеседник агентства. Также он уточнил, что мужчина признал свою вину и сообщил, что в качестве объектов для нападения рассматривал мэрию Владикавказа и Верховный суд республики.