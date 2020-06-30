ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемого в подготовке теракта во Владикавказе, арестовали. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии.
"Он арестован", - сказал собеседник агентства. Также он уточнил, что мужчина признал свою вину и сообщил, что в качестве объектов для нападения рассматривал мэрию Владикавказа и Верховный суд республики.
Ранее ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ о задержании во Владикавказе готовившего взрыв сторонника ИГ. Это гражданин России 1990 года рождения, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра. В оборудованном им тайнике найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, также обнаружена его электронная переписка с находящимися за рубежом членами ИГ.
В новость внесены изменения (10:51 мск) - добавлены подробности во втором абзаце.