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Дело Кирилла Серебренникова
Обновлено 

Суд не станет публиковать приговор по делу режиссера Серебренникова

В Мещанском суде сообщили, что публикация приговора станет возможна только после его вступления в законную силу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы не будет публиковать приговор по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Информация об этом содержится на официальном сайте суда в карточке дела.

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"Публикация приговора запрещена. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с текстом Федерального Закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ (статья 15 пункт 5)", - указано на сайте суда.

Указанная норма закона позволяет скрывать судебные акты, в которых раскрываются сведения, составляющие государственную и личную тайну.

В свою очередь в пресс-службе Мещанского суда сообщили, что публикация приговора станет возможна только после его вступления в законную силу. "Публикация приговоров до их вступления в силу не производится", - сказала собеседница агентства, отметив, что у сторон есть срок до 6 июля для подачи апелляционных жалоб.

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