Спасатели приостановили поиски пропавших после падения автомобиля в реку людей в КБР

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Спасатели приостановили поиски людей, пропавших после падения автомобиля в горную реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Операция будет возобновлена с наступлением светлого времени суток, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления МЧС по региону.

"По состоянию на 20:50 мск поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе приостановлены. Обследовано около 5 км прибрежной линии и реки Баксан по течению, поиски результатов не дали. Возобновление поисково-спасательных работ запланировано на 04:00 мск 1 июля", - говорится в сообщении. К поискам были привлечены 25 спасателей различных подразделений МЧС.

ЧП произошло вечером 30 июня, сообщалось, что автомобиль сорвался в ущелье реки Баксан между селом Былым и городом Тырныаузом Эльбрусского района КБР. Водителю удалось спастись, в машине остались 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет.