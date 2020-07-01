Спасателям не удалось найти пассажиров упавшего в реку автомобиля в КБР

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. МЧС приостановило поиски трех пассажиров, в том числе двоих подростков, пропавших после падения автомобиля в горную реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления МЧС по региону.

Вечером 30 июня автомобиль сорвался в ущелье реки Баксан между селом Былым и городом Тырныаузом Эльбрусского района КБР. Водителю удалось спастись, в машине остались 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет.

"По состоянию на 20:10 мск 1 июля поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе приостановлены, поисковые мероприятия результатов не дали. Обследовано около 10 км прибрежной линии и реки Баксан по течению", - говорится в сообщении.

К работам привлекались 83 спасателя и 12 единиц техники. Поиски возобновятся в 05:00 мск 2 июля.