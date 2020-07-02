Число пострадавших при хлопке газа в квартире в Кирове возросло до двух

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших при хлопке газа в квартире в пятиэтажном доме в Кирове увеличилось до двух, одна из женщин госпитализирована, второй помощь оказана на месте, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Пострадавших женщин две. Одной оказана помощь на месте, она не госпитализирована", - сказала собеседница агентства.

Информацию ТАСС подтвердили в региональном Минздраве, состояние женщин уточняется.

В Кирове в квартире на улице Орджоникидзе, 6, на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси в 17:15.

Ранее сообщалось об одной пострадавшей - хозяйке квартиры 1956 года рождения, которая была госпитализирована в реанимационное отделение Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Сейчас дом оцеплен сотрудниками полиции, жильцы поврежденного и соседних подъездов эвакуированы. "Весь дом отключен от электроснабжения и газоснабжения, жильцы, которые вышли на улицу, ждут решения экспертов о состоянии дома", - уточнила собеседница агентства. По ее словам, повреждены от двух до четырех квартир на четвертом и пятом этажах, а также подъезд, информация уточняется. Здание обследуют специалисты МЧС и газовые службы, они дадут заключение о состоянии здания и его безопасности. Следственные органы региона проводят проверку. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

О режиме повышенной готовности

В официальном Telegram-канале областного правительства также сообщается, что на территории жилого дома ввели режим повышенной готовности. Такое решение приняли после обследования здания.

"К дому номер 6 на улице Орджоникидзе выехали губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов. После обследования здания было принято решение о введении на территории жилого дома режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (21:41 мск) - добавлены подробности о введении режима повышенной готовности.