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Более 200 человек ищут подростка из автомобиля, упавшего в реку в КБР

К поискам привлекли сотрудников МЧС, МВД и волонтеров

ТАСС, 3 июля. Число спасателей и волонтеров, ищущих подростка - третьего пассажира из автомобиля, упавшего в горную реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), достигло 240, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе возобновлены <...> привлечены от МЧС России - 82 человека и 18 единиц техники и три плавсредства, от МВД по КБР - 30 человек и шесть единиц техники, от администрации Эльбрусского района волонтеры - 122 человека и одна единица техники, Кабардино-Балкарская противопожарная-спасательная служба - шесть человек и одна единица техники", - говорится в сообщении.

Вечером 30 июня автомобиль сорвался в ущелье реки Баксан между селом Былым и городом Тырныаузом Эльбрусского района республики. Водителю удалось спастись, в машине остались 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет. В четверг, 2 июля, спасатели обнаружили машину и тела двух погибших в пойме реки Баксан, за селением Былым, примерно в 600 м от места падения.

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РоссияКабардино-Балкария
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