Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 3 июля. /ТАСС/. Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила на брифинге прокурор Дигна ван Бутзелар.

"Мы удовлетворены решениями, принятыми сегодня судьями, - сказала она. - Для нас это создает четкие рабочие рамки и позволяет нам сфокусироваться на следующих шагах. Мы рады, что суд представил предварительный график дальнейшего рассмотрения дела. Для всех важно знать, что будет дальше".

В ходе слушаний судья Хендрик Стейнхейс заявил, что планирует использовать блок, начинающийся 31 августа, чтобы обсудить вопрос компенсаций с прокуратурой, представителями родственников и защитой. Кроме того, к этому же времени суд ожидает прогресса в вопросе подготовки защитой Олега Пулатова, проходящего одним из четверых обвиняемых по делу, новых требований по дополнительным расследованиям. Вместе с тем, он сказал, что дата начала рассмотрения дела по существу пока не может быть определена, и предложил начать обсуждение данного вопроса в письменном виде с привлечением всех заинтересованных сторон, то есть прокуратуры, защиты и законных представителей родственников.

"Я также удовлетворена, что суд четко дал понять, что альтернативные сценарии должны быть расследованы, только если защита четко укажет, какие для этого существуют основания, - подчеркнула ван Бутзелар. - И одним из таких оснований должны быть сомнения в достоверности основного сценария. Это то, о чем прокуратура говорила все это время. Подобный запрос должен быть обоснован, почему защита необходимым проведение дополнительных расследований".

Как заявил Стейнхейс, решение о необходимости проведения дополнительных расследований в отношении альтернативных сценариев, таких как поражение Boeing военным самолетом, будет приниматься позднее.