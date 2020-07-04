Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

ОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми. По предварительным данным, один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее сообщалось о шестерых пострадавших.

"Восемь человек обратились за помощью. По одному известно, что он в состоянии средней степени тяжести, остальным оказывается помощь", - сказали в главке.

По предварительным данным, угрозы для жизни людей нет, большинство из них получили преимущественно ссадины и ушибы.

Авария произошла в субботу утром. По данным полиции, автомобиль Mercedes уходил от столкновения с выезжающим со второстепенной дорогой автомобилем Nissan Patrol и врезался в торговую палатку.