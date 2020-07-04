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СМИ: по делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержали троих подозреваемых

В результате ЧП погибли четыре человека, более 110 получили ранения

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в субботу троих подозреваемых по делу о взрыве на фабрике фейерверков на северо-западе Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, задержаны руководитель и двое начальников предприятия. В настоящее время они дают показания следователям.

Несколько взрывов прогремело в пятницу на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение. В результате ЧП погибли четыре человека, более 110 получили ранения.

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Турция
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