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Пожар на фабрике в Пушкине потушили

В результате возгорания никто не пострадал

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожар в здании текстильной фабрики в Пушкине потушили. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 19:22 мск полная ликвидация пожара, погибших и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Пожар возник по адресу: Московская область, городской округ Пушкино, Кудринское шоссе, дом 2 днем в субботу. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек. В 16:02 мск пожарные локализовали распространение огня на площади 300 кв. м, а в 16:16 мск ликвидировали открытое горение.

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