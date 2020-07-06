Журналистка Прокопьева будет добиваться снижения штрафа по делу об оправдании терроризма

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую в понедельник суд признал виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в 500 тыс. рублей, намерена добиваться снижения суммы штрафа в апелляционной инстанции.

"Мы, во-первых, будем обжаловать [приговор], во-вторых, мы будем добиваться снижения этой суммы [штрафа]", - сказала ТАСС Прокопьева.

В понедельник Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде вынес обвинительный приговор Светлане Прокопьевой, которая в эфире радио "Эхо Москвы в Пскове" высказала свое мнение о причинах теракта в Архангельске в 2018 году, в результате которого погиб один человек.

Адвокаты Прокопьевой намерены оспорить приговор суда и добиваться полного оправдания журналистки. Прокуратура Псковской области пока не приняла решение по поводу апелляции.

По словам Прокопьевой, согласно решению суда, в качестве вещественного доказательства у нее также должны изъять ноутбук.

О деле

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено 5 февраля 2019 года, ей предъявили обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма".

Как ранее передавал ТАСС со слов главного редактора радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максима Костикова, Прокопьева в радиоэфире "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", когда в октябре 2018 года погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".