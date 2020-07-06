{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Журналистка Прокопьева будет добиваться снижения штрафа по делу об оправдании терроризма

Ранее суд признал ее виновной и назначил штраф в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую в понедельник суд признал виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в 500 тыс. рублей, намерена добиваться снижения суммы штрафа в апелляционной инстанции.

"Мы, во-первых, будем обжаловать [приговор], во-вторых, мы будем добиваться снижения этой суммы [штрафа]", - сказала ТАСС Прокопьева.

В понедельник Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде вынес обвинительный приговор Светлане Прокопьевой, которая в эфире радио "Эхо Москвы в Пскове" высказала свое мнение о причинах теракта в Архангельске в 2018 году, в результате которого погиб один человек.

Адвокаты Прокопьевой намерены оспорить приговор суда и добиваться полного оправдания журналистки. Прокуратура Псковской области пока не приняла решение по поводу апелляции.

По словам Прокопьевой, согласно решению суда, в качестве вещественного доказательства у нее также должны изъять ноутбук.

О деле

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено 5 февраля 2019 года, ей предъявили обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма".

Как ранее передавал ТАСС со слов главного редактора радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максима Костикова, Прокопьева в радиоэфире "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", когда в октябре 2018 года погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".

Теги
Россия
Дело Кирилла Серебренникова
Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор
По словам адвоката Дмитрия Харитонова, режиссер "очень устал от судов"
Читать полностью