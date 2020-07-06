Генпрокуратура установила источник ложной информации об аварии на АЭС под Петербургом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России установила украинские сайты, с которых распространялись фейки об аварии на АЭС под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил в понедельник замначальника Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

"Накануне дня голосования [по поправкам в конституцию] нами были установлены украинские интернет-ресурсы, с которых активно распространялись ложные сведения об аварии на АЭС под Санкт Петербургом, что проследовало своей целью создать панические настроения", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Жафяров сообщил, что на этом сайте демонстрировали фото- и видеоматериалы из других мест. "Явно была сфабрикована информация", - отметил он.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что система радиационного мониторинга РФ не фиксировала никаких ЧС. Таким образом он прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой. Вопрос о том, фиксировалось ли само повышение уровня радиации, пресс-секретарь президента переадресовал специалистам.

26 июня Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) сообщила, что ее международная система мониторинга зафиксировала 22-23 июня над северо-восточной частью Европы превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103. В МАГАТЭ при этом подчеркнули, что наблюдаемые концентрации радиоактивных частиц в воздухе очень низки и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды. 25 июня в МАГАТЭ сообщили, что повышение уровня радиации над Северной Европой может быть связано с работами на ядерном реакторе, а географическое положение выброса радиоизотопов еще не определено.