Адвокат советника главы Роскосмоса едет в суд, где ожидается арест его подзащитного

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Адвокат Олег Елисеев, который защищает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, не был допущен на допрос и едет в суд, где ожидается арест его подзащитного. Об этом сообщил ТАСС сам адвокат.

"Меня так и не допустили в Следственное управление ФСБ, поэтому я еду в Лефортовский суд Москвы, куда было направлено ходатайство следователя об избрании моему подзащитному меры пресечения", - сказал защитник.

Елисеев подчеркнул, что у него есть ордер на защиту Сафронова.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет колонии.