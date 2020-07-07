ФСБ просит рассмотреть в закрытом режиме ходатайство об аресте Сафронова

"В сопроводительном письме содержится ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме", - сказал судья Лефортовского суда Сергей Рябцев, открывая заседание.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ФСБ ходатайствует о рассмотрении в закрытом режиме вопроса об аресте советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о государственной измене.

В зале присутствуют пять адвокатов, в том числе Иван Павлов, специализирующийся на делах о госизмене и шпионаже.

Суд рассматривает ходатайство ФСБ об аресте Сафронова. Он заявил о своей невиновности.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ России, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации.

Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и специальный корреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - специальный корреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае этого года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса по информационной политике, курировал ряд спецпрограмм госкорпорации.