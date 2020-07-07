Следствие заявило, что адвокат Сафронова является свидетелем по делу и не может защищать

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Дмитрий Катчев является свидетелем по делу и не может осуществлять защиту. Об этом сообщил следователь в Лефортовском суде, где рассматривается ходатайство ФСБ об аресте Сафронова по делу о госизмене.

"Адвокат Катчев не может участвовать в деле, он вызван в качестве свидетеля завтра на допрос и знает об этом, и сидит здесь, и молчит об этом", - сказал следователь.

"Я не считаю законным присвоение мне статуса свидетеля, так как давно представляю интересы Сафронова и делал это задолго до появления этого дела, поэтому я адвокат, а не свидетель", - сказал в ответ Катчев.

Суд удалился на принятие решения по ходатайству следователя об отводе защитника.

В зале присутствуют пять адвокатов, среди них Иван Павлов, специализирующийся на делах о госизмене и шпионаже.