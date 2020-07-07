Защита считает, что дело Сафронова о госизмене связано с его журналистской деятельностью

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова считает, что дело о госизмене связано с его журналистской деятельностью.

"Ни у кого нет сомнений, что это уголовное дело связано с журналистской деятельностью моего подзащитного", - сказал адвокат Евгений Смирнов на заседании в Лефортовском суде, где рассматривается ходатайство ФСБ об аресте Сафронова.

До прихода в Роскосмос Сафронов работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости". Он заявил, что вину не признает.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ России, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации.