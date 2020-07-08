Адвокат считает, что ФСБ скрывает связь дела Сафронова с его журналистской работой

"Я думаю, нам не дали такого понимания органы расследования намеренно, чтобы скрыть связь обвинения с его профессиональной журналистской деятельностью", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По мнению адвоката, если бы обвинение не касалось профессиональной деятельности, следствие с удовольствием приложило бы какие-то документы, для того чтобы убедить не только суд, но и общественность, что судят его "не за журнализм, а за его вторую жизнь". Павлов считает, что в этом случае ФСБ бы предоставила документы, которые вообще никак не касались его профессиональной деятельности. "Но следствие молчит, следствие здесь скрывает от нас это. И считаю, что скрывает намеренно. Если следствие покажет, то станет очевидна связь с профессиональной деятельностью Сафронова", - отметил Павлов.

Он также сообщил, что защита не может понять, сколько времени следили за Сафроновым. "Мы не видели в деле ничего, связанного с хоть какими-то намеками на какую-то якобы криминальную деятельность Ивана Сафронова. Нам эти документы просто не показали", - пояснил адвокат. Павлов также указал, что в постановлении о возбуждении уголовного дела подчеркивается, что он действовал из корыстных интересов, но не сказано, ни сколько Сафронов получил денег, ни когда, ни где. "Кому передавал - этот человек также не назван. Вышеуказанный представитель спецслужбы? Но нигде выше он не указан", - сказал адвокат. ФСБ утверждает, что Сафронов передавал сведения, используя интернет.

По данным источника в правоохранительных органах, следственную группу по делу Сафронова возглавляет следователь ФСБ Александр Чабан, который расследует уголовные дела о шпионаже и госизмене в отношении 76-летнего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и экс-члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан.