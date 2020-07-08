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Арест Ивана Сафронова

Адвокаты не увидели гостайны в материалах дела Ивана Сафронова

По этой причине они не стали давать подписку о неразглашении данных следствия, сообщил адвокат Иван Павлов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Адвокаты арестованного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не увидели в материалах его уголовного дела государственной тайны, в связи с этим они не стали давать подписку о неразглашении данных следствия. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

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"От нас вчера попытались такую подписку взять, но мы просто не дали. Дали только подписку о неразглашении государственной тайны, но мы не видели эту государственную тайну, поэтому разглашать просто нечего", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы". При этом Павлов не исключил, что у защиты эту подписку, скорее всего, возьмут.

Накануне утром при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). По сведениям адвокатов, дело было возбуждено 6 июля, оно уже насчитывает семь томов. ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца, он содержится в СИЗО "Лефортово".

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