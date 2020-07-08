В Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов остается сотрудником корпорации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный ранее по подозрению в государственной измене, остается сотрудником госкорпорации. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Сафронов является сотрудником госкорпорации, поставим на этом точку", - сказал Устименко радиостанции "Говорит Москва", отвечая на соответствующий вопрос.

Утром 7 июля при выходе из дома Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). По сведениям адвокатов, дело было возбуждено 6 июля, оно уже насчитывает семь томов. ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца, он содержится в СИЗО "Лефортово".

Сафронов 18 мая 2020 года был назначен советником главы Роскосмоса. До этого он работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости".