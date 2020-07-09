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Дело в отношении Сергея Фургала

Эксперт: срок давности по инкриминируемым Фургалу особо тяжким статьям составляет 15 лет

Как сообщил заведующий коллегией адвокатов "Фокс" Андрей Беловодский, даже в случае, если срок давности по преступлениям прошел, суд будет рассматривать дело и только в приговоре сможет освободить подсудимого от ответственности

ТАСС, 9 июля. Статьи уголовного кодекса, которые инкриминируются губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, имеют срок давности до 15 лет, рассказал ТАСС заведующий коллегией адвокатов "Фокс" (Приморский край) Андрей Беловодский.

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Как сообщил в четверг Следственный комитет России, в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело, глава региона задержан по подозрению в организации убийств и покушения на убийство. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п. п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

"Как гласит статья 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям. Речь в сообщения Следственного комитета идет о делах 2004-2005 года, так что на сегодняшний день прошло уже 15-16 лет. Инкриминируемая Фургалу статья 105 "Убийство" (105 УК РФ) считается тяжкой или особо тяжкой, в зависимости от пунктов и подпунктов", - пояснил собеседник агентства.

При этом он отметил, что даже в случае, если срок давности по преступлениям прошел, суд будет рассматривать дело и только в приговоре сможет освободить подсудимого от ответственности.

Оперативники СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ России задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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