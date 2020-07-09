Обвиняемые в убийствах предпринимателей назвали Фургала организатором преступлений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала как на организатора преступлений. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений", - сказала она. Помимо этого, в деле есть показания свидетелей и потерпевших. "Эти сведения были проверены в рамках следственных действий, в результате собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края", - отметила Петренко.

По ее словам, возбуждение уголовного дела в отношении Фургала - это результат длительной работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью. "В апреле прошлого года по поручению председателя СК уголовные дела о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке были переданы в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК, специализирующегося на расследовании такой категории дел", - пояснила Петренко.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении Фургала может быть возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Он добавил, что Фургал был организатором убийств двух конкурентов по бизнесу, а также покушения на предпринимателя из Амурской области. "Эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, сопряжены с разбоем, вымогательством и бандитизмом", - сказал источник. По его словам, для совершения убийств нанимался киллер. В 2004 году в Хабаровске на улице был застрелен предприниматель Евгений Зоря - учредитель ряда коммерческих организаций в Хабаровске. В 2005 году застрелили бизнесмена Олега Булатова.

СК проверит Фургала на причастность и к другим тяжким преступлениям. Губернатор был задержан в четверг и сейчас его доставляют в Москву.