В Крыму по делу о незаконной добыче осетровых и черной икры задержали полицейского

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Полицейский из Раздольненского района задержан по подозрению в соучастии преступной группе, промышлявшей незаконной добычей рыб осетровых пород и сбытом черной икры на севере Крыма. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Правоохранительные органы в среду задержали предполагаемого организатора группы, промышлявшей незаконной добычей русского осетра, обитающего в Черном море, производством и сбытом икры этого ценного и особо охраняемого вида рыбы. На базах, где может храниться рыба, прошли обыски.

"Сегодня по подозрению в соучастии задержан оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Раздольненскому району, являющийся сыном организатора группы. По данным следствия, сотрудник полиции оказывал покровительство преступному бизнесу отца, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы. В настоящее время следствием ему уже предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего сейчас по уголовному делу задержаны трое участников организованной группы. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

"В ходе обысков по местам жительства организатора и соучастников преступной группы, базам возможного хранения рыбы осетровых пород и икры, изъяты сети, замороженная рыбная продукция, приспособления для приготовления и фасовки кустарного деликатеса. Также изъяты наркотические вещества и оружие", - добавили в ведомстве.

Факт неправомерных действий полицейского выявили сотрудники подразделения собственной безопасности, уточнили в пресс-службе МВД по Крыму. "По данному факту МВД по Республике Крым проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, и будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в ведомстве.

Ущерб устанавливается

В пресс-службе МВД по Крыму ранее уточнили, что задержание участников преступной группы проводилось одновременно в двух районах - Раздольненском и Черноморском. Установлено, что на протяжении длительного периода времени подозреваемые занимались нелегальным бизнесом, реализовывая на черном рынке икру осетровых рыб. При этом размер ущерба от их деятельности еще устанавливается.