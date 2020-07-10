Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте губернатора Фургала

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об убийствах в 2004 и 2005 годах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие обратится в пятницу в Басманный суд с ходатайством об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства. Мера пресечения ему может быть избрана на срок до двух месяцев.

Фургал в четверг был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Во время допроса, длившегося более шести часов, ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Ночь Фургал проведет в изоляторе временного содержания.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На Фургала дали показания обвиняемые в убийствах как на организатора этих преступлений, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. СК проверит его на причастность и к другим тяжким преступлениям.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, при наличии оснований в отношении губернатора может быть возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). По его словам, Фургал был организатором убийств двух конкурентов по бизнесу, а также покушения на предпринимателя из Амурской области. В 2004 году в Хабаровске на улице был застрелен предприниматель Евгений Зоря, в 2005 году - Олег Булатов.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников губернатора - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей. Сам губернатор вину не признает.