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Дело в отношении Сергея Фургала
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В Басманный суд поступило ходатайство о продлении ареста фигурантам дела Фургала

Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову и Андрею Палею состоится на следующей неделе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следствие ходатайствует о продлении ареста фигурантам дела обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову и Андрею Палею.

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Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

"В суд поступило ходатайство о продлении ареста бывшему депутату Хабаровской краевой думы, директору компании "Дальпромснаб" Николаю Мистрюкову, инспектору службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марату Кадырову, неработающему Андрею Карепову и гендиректору ООО "Альтеза" Андрею Палею", - сказала она, уточнив, что рассмотрение ходатайства состоится на следующей неделе.

Фургал 9 июля был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признал. В пятницу Басманный суд арестовал его на срок до 9 сентября.

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