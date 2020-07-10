В Басманный суд поступило ходатайство о продлении ареста фигурантам дела Фургала

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

"В суд поступило ходатайство о продлении ареста бывшему депутату Хабаровской краевой думы, директору компании "Дальпромснаб" Николаю Мистрюкову, инспектору службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марату Кадырову, неработающему Андрею Карепову и гендиректору ООО "Альтеза" Андрею Палею", - сказала она, уточнив, что рассмотрение ходатайства состоится на следующей неделе.

Фургал 9 июля был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признал. В пятницу Басманный суд арестовал его на срок до 9 сентября.