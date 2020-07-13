Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Смирнов.

Что известно об аресте Ивана Сафронова

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"Следователь вызвал участников процесса на 14:00 мск 13 июля для предъявления обвинений Сафронову", - сказал адвокат.

Как ожидается, процедура предъявления обвинений может занять несколько часов. С точки зрения адвоката Смирнова, это позволит конкретизировать круг преступных действий, вменяемых Сафронову, и более четко сформулировать позицию защиты.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Мосгорсуд проверит законность этого решения в четверг, 16 июля.