Неисправность и ошибка пилота могли стать причиной ЧП с Ми-8 в аэропорту Байкит

ТАСС, 13 июля. Ошибка пилотирования или техническая неисправность могли стать причиной жесткой посадки вертолета с рабочими-вахтовиками на севере Красноярского края в декабре прошлого года, в результате которой пострадали 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте.

"Предварительно, наиболее вероятными являются версии об ошибке пилотирования, технической неисправности", - сообщил собеседник агентства, добавив, что окончательные причины произошедшего устанавливаются. Были осмотрены место происшествия и сам вертолет, опрошены сотрудники аэропорта и члены экипажа. Также произведено освидетельствование пилотов на предмет опьянения, признаков опьянения не установлено.

25 декабря вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Байкита (Эвенкийский район, Красноярский край). В результате инцидента пострадали 16 человек, семь из них были госпитализированы.

Вертолет авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное о нарушении правил эксплуатации и движения транспортного средства (ч. 1 ст. 263 УК РФ).