AP: напавший на мечети в Крайстчерче сам представит свои интересы в суде

ТАСС, 13 июля. Австралиец Брентон Харрисон Таррант, обвиняемый в совершении нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта 2019 года, в понедельник отказался от услуг адвокатов и принял решение представлять свои интересы на предстоящем в августе судебном заседании самостоятельно. Об этом сообщило агентство Associated Press .

По его информации, о решении было объявлено двумя адвокатами Тарранта во время прошедших в видеоформате слушаний, организованных в связи с желанием обвиняемого использовать право на представление своих интересов в зале суда. Судья удовлетворила требование австралийца. Однако, как отмечает агентство, суд все же назначит адвоката для оказания консультаций в случае возникновения такой необходимости у подсудимого.

Как 3 июля сообщила газета The New Zealand Herald, судебные слушания по вопросу о вынесении приговора Тарранту начнутся 24 августа в 10:00 по местному времени в Верховном суде Крайстчерча.

Дата слушаний переносилась несколько раз. В конце мая The New Zealand Herald проинформировала, что окончательная дата судебного заседания будет назначена 13 июля. Последний перенос был обусловлен эпидемиологическими ограничениями, введенными правительством Новой Зеландии в марте на фоне распространения коронавируса.