Порядка 25 кубометров водно-топливной смеси собрали после разлива ГСМ на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 25 кубометров водно-топливной смеси уже собрали после разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард в Таймырском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в администрации Таймырского района.

Разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз" произошла 12 июля около 11:15 (07:15 мск). В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что в акваторию реки Большая Хета топливо не попало, прорыв произошел, предположительно, в середине четырехкилометрового трубопровода, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару. При этом топливо попало в безымянный ручей и озеро, площадью 600 кв. м. Всего разлилось 44 тонны топлива. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на экстренные службы, что произошел разлив 55 кубометров топлива на площади более 30 кв. м в месте прорыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 УК РФ). В связи с разливом топлива в поселке на территории района введен режим ЧС муниципального уровня.

АО "Норильсктрансгаз" - дочернее общество ПАО "ГМК "Норильский никель", в 2016 году выделено из структур "Норильскгазпрома", также дочерней структуры "Норникеля". Основная задача компании - транспортировка газа и газового конденсата предприятиям Заполярного филиала "Норникеля", АО "НТЭК" и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.