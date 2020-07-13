Что известно о разливе топлива на Таймыре

Утечка авиационного топлива произошла 12 июля около 11:15 (07:15 мск) на трубопроводе компании "Норильсктрансгаз" (входит в "Норникель") возле поселка Тухард на Таймыре.

Авария на трубопроводе произошла при перекачке топлива от причала к резервуару на 40 км притока Енисея - реки Большая Хета.

на 40 км притока Енисея - реки Большая Хета. При разгерметизации трубы, продолжавшейся 15 минут, вытекло около 44,5 тонн топлива.

Оно попало в два водоема. Утечки в акваторию Большой Хеты не обнаружили.

Утечки в акваторию Большой Хеты не обнаружили. Перекачку топлива приостановили, пролитую жидкость ускоренно собирают. Вертолетами доставили оборудование для ликвидации последствий разлива, сорбенты, установили емкости и насосы с рукавами.

пролитую жидкость ускоренно собирают. Вертолетами доставили оборудование для ликвидации последствий разлива, сорбенты, установили емкости и насосы с рукавами. По данным районных властей, в ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды .

. В поселке Тухард ввели режим ЧС.

По последним данным, угрозы жизни и здоровью людей нет.