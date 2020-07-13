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Что известно о разливе топлива на Таймыре

© Пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района/ТАСС

Утечка авиационного топлива произошла 12 июля около 11:15 (07:15 мск) на трубопроводе компании "Норильсктрансгаз" (входит в "Норникель") возле поселка Тухард на Таймыре.

  • Авария на трубопроводе произошла при перекачке топлива от причала к резервуару на 40 км притока Енисея - реки Большая Хета.
  • При разгерметизации трубы, продолжавшейся 15 минут, вытекло около 44,5 тонн топлива.
  • Оно попало в два водоема. Утечки в акваторию Большой Хеты не обнаружили.
  • Перекачку топлива приостановили, пролитую жидкость ускоренно собирают. Вертолетами доставили оборудование для ликвидации последствий разлива, сорбенты, установили емкости и насосы с рукавами.
  • По данным районных властей, в ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения.
  • СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
  • В поселке Тухард ввели режим ЧС.
  • По последним данным, угрозы жизни и здоровью людей нет.
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