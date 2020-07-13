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Дело Ивана Сафронова
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На пикете у СИЗО "Лефортово" в поддержку Сафронова задержаны 11 человек

Полицейские призывают собравшихся разойтись и отмечают, что акция не согласована

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 11 человек на пикете в поддержку экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова у СИЗО "Лефортово" в Москве, передает корр. ТАСС с места событий.

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Задержанные стояли в пикете либо с плакатами в поддержу Сафронова, либо в футболках с принтом, где написан призыв его освободить. Полиция просит собравшихся разойтись и отмечает, что акция не согласована.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали журналистку Софью Русову. 

Ранее следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене. Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Мосгорсуд проверит законность этого решения в четверг, 16 июля.

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