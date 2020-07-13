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В Минприроды заявили, что делают все необходимое для ликвидации разлива топлива на Таймыре

По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, на месте ЧП работают специалисты Росприроднадзора

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минприроды России проводит необходимые мероприятия по ликвидации последствий разлива авиатоплива на Таймыре из-за разгерметизации трубопровода компании "Норильсктрансгаз", на месте работают специалисты Росприроднадзора. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, слова которого приводит пресс-служба.

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"Со своей стороны мы делаем все необходимое. На месте работают специалисты Росприроднадзора", - сказал он.

Министр напомнил, что согласно ранее полученному поручению президента РФ Владимира Путина будет проведена оценка состояния всех расположенных на территории России объектов, деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду. "Главный урок, который компании должны вынести из последних событий - оперативное информирование в случае чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул он.

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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияКрасноярский край
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