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Дело Ивана Сафронова
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Адвокат Сафронова заявил, что с защиты взяли подписку о неразглашении

Евгений Смирнов уточнил, что подписку не взяли только у адвоката Ивана Павлова
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следователь ФСБ завершил допрос советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого, у его адвокатов взяли подписку о неразглашении тайны следствия.

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Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Смирнов.

"Допрос Сафронова завершен. Вину в госизмене он не признал. С защиты взята подписка о неразглашении", - сказал он. Смирнов уточнил, что подписку не взяли только у адвоката Ивана Павлова.

В связи с этим Смирнов не смог привести никаких других подробностей.

Теги
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