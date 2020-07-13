Адвокат Сафронова заявил, что с защиты взяли подписку о неразглашении

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следователь ФСБ завершил допрос советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого, у его адвокатов взяли подписку о неразглашении тайны следствия.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Смирнов.

"Допрос Сафронова завершен. Вину в госизмене он не признал. С защиты взята подписка о неразглашении", - сказал он. Смирнов уточнил, что подписку не взяли только у адвоката Ивана Павлова.

В связи с этим Смирнов не смог привести никаких других подробностей.