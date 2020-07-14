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Прокуратура проводит проверку по факту инцидента с самолетом "России" в Шереметьево

Самолет был отстранен от полетов, пассажиры вылетели резервным бортом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту повреждения топливно-заправочной машиной самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, провести проверку поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Информация о происшествии также направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании", - сообщили в надзорном ведомстве.

В понедельник во время подготовки к вылету рейса Москва - Сочи в аэропорту Шереметьево водитель заправочной машины, принадлежащей обслуживающей авиакомпанию организации "Шереметьево-хендлинг", допустил касание корпуса автомобиля с фюзеляжем воздушного судна. Самолет был отстранен от полетов, пассажиры вылетели резервным бортом.

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