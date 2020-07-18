В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 06:34 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по адресу: город Мытищи, Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1, поступила в 03:57 мск. В 04:12 мск пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 7 500 кв. метров. Сведения о погибших и пострадавших не поступали.

К тушению пожара привлечены 85 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 54 человек и 16 единиц техники.