Медики уточнили число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в КБР

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате взрыва газа в квартире двухэтажного жилого дома в городе Баксане в КБР, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших - мужчине и женщине, а также двух детях, всех доставили с ожогами в медицинские учреждения республики.

"Сегодня утром Центр медицины катастроф и скорой помощи Минздрава КБР экстренно доставил в больницы Нальчика и Баксана семью, пострадавшую от взрыва газа. Ожоги получили пять человек: мужчина, две женщины, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что мужчина 1959 года рождения, получивший ожоги 70% поверхности тела, а также женщина 1993 года рождения, получившая ожоги 40% поверхности тела, находятся в шоковом состоянии в реанимации Центральной районной больницы в Баксане и пока нетранспортабельны. Мужчина подключен к аппарату ИВЛ. С ожогами 20% поверхности тела в реанимации Республиканской клинической больницы находится женщина 1963 года рождения, ее состояние стабильное. "Двое детей в тяжелом состоянии находятся в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Состояние девочки с ожогами 10% поверхности тела стабильное. Мальчик, получивший глубокие ожоги 55% поверхности тела, находится в шоковом состоянии, ребенок подключен к аппарату ИВЛ", - добавили в пресс-службе.

Лечение в Нижнем Новгороде

По данным Минздрава, наиболее пострадавших переведут на лечение в Нижний Новгород. "Минздравом КБР организованы телемедицинские консультации со специалистами Федерального ожогового центра Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Достигнута договоренность о переводе пациентов с наиболее обширными поражениями поверхности тела в ожоговый центр после того, как состояние будет стабилизировано", - сказали в министерстве.

Как отметил собеседник агентства, речь в первую очередь идет о девятилетнем мальчике и мужчине 1959 года рождения. "Как только состояние мальчика стабилизируется, его отвезут. И мужчину тоже. Остальные - по состоянию", - сказали он. В министерстве добавили, что ситуация находится под личным контролем главы КБР Казбека Кокова.

После хлопка газа в одной из квартир, расположенной в двухэтажном доме в Баксане, произошло воспламенение газовой смеси. Из дома были эвакуированы 15 жильцов. Пожар потушен, погибших нет. Прокуратура КБР организовала проверку по факту взрыва газа, также доследственную проверку ведет СУ СК РФ по региону.

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