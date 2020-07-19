Пожарные полностью ликвидировали возгорание в троллейбусном парке Астрахани

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Пожар на территории муниципального автобусно-троллейбусного парка в Астрахани площадью 600 кв. м. полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС по региону в воскресенье.

"18:16 (17:16 мск) [объявлена] полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории троллейбусного парка загорелись два неэксплуатируемых здания, площадь возгорания составила 500 кв. м, позже она увеличилась до 600 кв. м. На месте работали 73 человека личного состава и 23 единицы техники.

Пострадавших нет.