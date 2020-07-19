В Ярославле загорелось здание линейного управления МВД на транспорте

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в здании линейного управления МВД на транспорте в Ярославле, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В Ярославле на улице Ухтомского, 3 произошел пожар. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

По данным из открытых источников, по данному адресу располагается Северное линейное управление МВД России на транспорте УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В ГУ МЧС по Ярославской области ТАСС уточнили, что загорелась кровля. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 15:15 мск, на данный момент идет проливка здания. На месте работают, по предварительным данным, 10 единиц техники и 31 человек.

В новость внесены изменения (18:35 мск) - добавлен комментарий регионального управления МЧС.