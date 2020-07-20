Прокуратура требует достроить дома в иркутском Тулуне от компании, сорвавшей сроки

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление в адрес компании "Эколайф", которая сорвала сроки строительства индивидуальных жилых домов для пострадавших от паводка в городе Тулуне Иркутской области. Надзорный орган требует завершить строительство, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Приангарья.

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"Тулунской межрайонной прокуратурой в ООО "Эколайф" внесено представление с требованием принятия неотложных мер по завершению строительных работ. Для устранения имеющихся нарушений прокуратурой будет приниматься комплекс мер реагирования вплоть до уголовно-правовой оценки", - говорится в сообщении.

Строительная компания не исполняет свои обязательства уже больше полугода. "Ряд семей, которые не довольны темпами и качеством строительства жилья, уже выразили намерение о расторжении трехсторонних договоров подряда", - отмечает прокуратура.

В мае власти Иркутской области обратились в инспекцию по труду и прокуратуру в связи с неисполнением обязательств компанией "Эколайф", которая является одним из подрядчиков по строительству домов для пострадавших от паводков в городе Тулуне. С компанией заключили контракт на строительство домов в микрорайоне Березовая Роща. Подрядчику перечислили аванс в размере 50%, оставшуюся часть он получит после подписания акта приемки работ.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах подтопило почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.