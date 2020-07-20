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Дело в отношении Сергея Фургала

Фургал считает, что его судьбу как главы региона должен решать президент

Адвокат губернатора Хабаровского края также добавил, что тот не держится за свой пост
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не держится за свой пост и считает, что его судьбу в качестве главы региона должен решать президент РФ.

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Что известно о деле главы Хабаровского края Сергея Фургала

Об этом в эфире телеканала РБК заявил его адвокат Борис Кожевников.

"Он совершенно не держится за свой пост, а также заявил, что жить с таким тяжелым обвинением трудно. Также Фургал выразил в беседе со мной уважение президенту Владимиру Путину, отметив, что его судьбу как главы региона должен решать глава государства", - сказал защитник, отметив, что его подзащитный считает себя непричастным к инкриминируемым ему преступлениям.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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