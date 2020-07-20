Фургал считает, что его судьбу как главы региона должен решать президент

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не держится за свой пост и считает, что его судьбу в качестве главы региона должен решать президент РФ.

Об этом в эфире телеканала РБК заявил его адвокат Борис Кожевников.

"Он совершенно не держится за свой пост, а также заявил, что жить с таким тяжелым обвинением трудно. Также Фургал выразил в беседе со мной уважение президенту Владимиру Путину, отметив, что его судьбу как главы региона должен решать глава государства", - сказал защитник, отметив, что его подзащитный считает себя непричастным к инкриминируемым ему преступлениям.