{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве задержали участников кортежа, устроивших танцы на МКАД и перекрывших движение

На задержанных составили несколько административных протоколов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полиция задержала участников танцев на МКАД, которые вышли из кортежа автомобилей прямо на проезжую часть и перегородили движение, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что столичная Госавтоинспекция проверяет видео, где несколько человек перекрыли автомобильное движение на МКАД и начали танцевать.

"Предполагаемые участники танцев на МКАД задержаны и доставлены в полицию", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили журналистам, что танцевавших задержали и доставили в отделы полиции. На них составили ряд административных протоколов, в том числе за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке".

Также составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Сейчас полиция устанавливает всех причастных к данным правонарушениям.

В новость внесены изменения (23:07 мск) - добавлен комментарий пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Теги
Россия
СМИ: в Южной Корее семь человек пострадали в результате утечки химикатов возле завода
Власти провинции Кёнсан-Пукто рекомендовали местным жителям закрыть окна и не выходить на улицу, передает агентство Yonhap
Читать полностью