В офисе Зеленского сообщили, что террорист сдался после просмотра обращения президента

"Президентом лично было решено выйти на связь с этим злоумышленником, состоялся телефонный разговор. Президент долго говорил с ним, может, минут 15, может, чуть меньше, и уговорил злоумышленника выпустить трех человек, - рассказал он. - И только после этого президентом было решено опубликовать видео, которое вы видели, для того чтобы были выпущены остальные заложники. Такая была договоренность".