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В офисе Зеленского сообщили, что террорист сдался после просмотра обращения президента

Там сообщили, что президент сначала разговаривал со злоумышленником по телефону около 15 минут и уговорил его выпустить трех человек, и уже после этого был опубликован пост с видео в Facebook

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, сдался после просмотренного им видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Президентом лично было решено выйти на связь с этим злоумышленником, состоялся телефонный разговор. Президент долго говорил с ним, может, минут 15, может, чуть меньше, и уговорил злоумышленника выпустить трех человек, - рассказал он. - И только после этого президентом было решено опубликовать видео, которое вы видели, для того чтобы были выпущены остальные заложники. Такая была договоренность".

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