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Зеленский подтвердил, что операция по освобождению заложников в Луцке прошла успешно

Украинский лидер отметил, что "жизнь человека - важнейшая ценность" и "терроризму нет места ни в одной стране"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успех операции по освобождению заложников в Луцке.

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"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни... Мы не потеряли никого", - написал он во вторник в Telegram-канале.

"Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Терроризму нет места ни в одной стране", - подчеркнул Зеленский.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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