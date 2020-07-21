Зеленский подтвердил, что операция по освобождению заложников в Луцке прошла успешно

"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни... Мы не потеряли никого", - написал он во вторник в Telegram-канале.

"Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Терроризму нет места ни в одной стране", - подчеркнул Зеленский.